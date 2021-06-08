Ребров объяснил, почему не возглавил АЕК

Украинский тренер 47-летний Сергей Ребров был близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.

Но не смог вовремя разорвать контракт с "Ференцварошем", поэтому греческий клуб переключился на другого специалиста, сообщает Nemzeti Sport.

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"Я был кандидатом номер один на пост главного тренера АЕКа, но ответил, что у меня контракт с "Ференцварошем". Они ждали столько, сколько могли, но в конце концов им пришлось выбрать кого-то другого", - сказал Ребров.

6 июня Сергей Ребров стал тренером "Аль-Айну" из ОАЭ.

До этого три сезона возглавлял "Ференцарош", с которым стал трижды чемпионом и вышел в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ребров имеет опыт работы на Ближнем Востоке. В сезоне 2017/2018 он тренировал "Аль Ахли" из Саудовской Аравии.