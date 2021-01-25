Ребров не может выиграть во втором матче подряд

"Ференцварош" Сергея Реброва не может победить во 2-м матче чемпионата Венгрии.
Команда украинского тренера в 17-м туре сыграла вничью с "Академией Пушкаша" -1:1.
В 1-м тайме шла равная борьба. "Академия Пушкаша" смогла реализовать свой момент в конце 1-го тайма.
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Подопечные Реброва спаслись от поражения в конце матча. Албанец Мурат Узун удачно исполнил стандарт.
Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин провел на поле 49 мин. Другой игрок сборной Александр Зубков сыграл полный матч.
В предыдущем туре "Ференцварош" проиграл главному аутсайдеру чемпионата.
В турнирной таблице "Ференцварош" продолжает лидировать, опережая "МОЛ Види" на 7 очков.
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