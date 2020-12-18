Ребров хочет подписать лучшего бомбардира УПЛ

Шахаб Захиди является одним из лидеров "Олимпика". Фото: ФК "Олимпик".

Чемпион Венгрии заинтересован в услугах форварда донецкого "Олимпика" Шахаба Захеди.

Команда Сергея Реброва просматривала иранского форварда во время подготовки к матчам ЛЧ против "Динамо", сообщает "Футбол 24".

"Ференцварош" ищет возможность усилить позиции нападающего. Одним из вариант как раз есть Шахаб.

Нападающий "Олимпика" в 1-й части сезона смог забить 8 мячей и разделяет 1-е место бомбардиров УПЛ с динамовцем Виктором Цыганковым.

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Шахаб Зихеди выступает за "Олимпик" с лета 2019 года. Его соглашение с клубом действительно до конца сезона.