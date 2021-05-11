Ребров готов покинуть "Ференцварош"

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник "Ференцвароша" 46-летний Сергей Ребров готов покинуть венгерский клуб ради работы в сборной Украины.

Украинский специалист не намерен прекращать сотрудничество с чемпионом Венгрии до завершения Евро-2020/21. Если после турнира Андрей Шевченко покинет пост главного тренера сборной Украины, Ребров готов будет уйти из "Ференцвароша" ради работы в украинской национальной команде, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Контракт Шевченко со сборной действует до завершения Евро. Но существует опция продолжения сотрудничества на полтора года. Ребров имеет соглашение еще на один год с "Ференцварошем".

Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Андрея Шевченко из сборной Украины его заменит именно Сергей Ребров. Наставник "Ференцароша" заявлял, что хочет вернуться на родину. Ребров работает с "Ференцварошем" с лета 2018 года. За это время трижды сделал команду чемпионом и вывел в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Шевченко работает в национальной команде с лета 2016-го. Смог вывести сборную на Евро и дивизион А Лиги наций.