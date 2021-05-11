Ребров готов покинуть "Ференцварош"

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3537
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1305
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 441
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 567
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1837
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7146
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 963
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10269
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
"Динамо" нашло замену Миколенко
"Динамо" нашло замену Миколенко
Георгиевская лента не спасла. Канадец "послал" российского гонщика
Георгиевская лента не спасла. Канадец "послал" российского гонщика
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
"Реал" не смог стать лидером чемпионата Испании
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
Нидерландские фанаты провожали команду на 150 тракторах
"Милан" приблизил Пирло к отставке
"Милан" приблизил Пирло к отставке
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 711
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 900
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 09:05

Ребров готов покинуть "Ференцварош"

  Комментировать
Ребров готов покинуть &quot;Ференцварош&quot;
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник "Ференцвароша" 46-летний Сергей Ребров готов покинуть венгерский клуб ради работы в сборной Украины.

Украинский специалист не намерен прекращать сотрудничество с чемпионом Венгрии до завершения Евро-2020/21. Если после турнира Андрей Шевченко покинет пост главного тренера сборной Украины, Ребров готов будет уйти из "Ференцвароша" ради работы в украинской национальной команде, сообщает Dynamo.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко столкнется с "проблемой Шевченко"

Контракт Шевченко со сборной действует до завершения Евро. Но существует опция продолжения сотрудничества на полтора года. Ребров имеет соглашение еще на один год с "Ференцварошем".

Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Андрея Шевченко из сборной Украины его заменит именно Сергей Ребров. Наставник "Ференцароша" заявлял, что хочет вернуться на родину.

Ребров работает с "Ференцварошем" с лета 2018 года. За это время трижды сделал команду чемпионом и вывел в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Шевченко работает в национальной команде с лета 2016-го. Смог вывести сборную на Евро и дивизион А Лиги наций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребров готов покинуть "Ференцварош"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли приказ о депортации из Крыма

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 12123
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 9981
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 9414
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7785
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
8
 Просмотров: 3915
Спорт
"Динамо" нашло замену Миколенко
"Динамо" нашло замену Миколенко
Стало известно, когда Де Дзерби возглавит "Шахтер"
Стало известно, когда Де Дзерби возглавит "Шахтер" Просмотров: 153
На последний матч чемпионата "Шахтёр" приехал на 48-летнем автобусе
На последний матч чемпионата "Шахтёр" приехал на 48-летнем автобусе
6
 Просмотров: 792
Эксперт рассказал, благодаря чему "Интер" стал чемпионом Италии
Эксперт рассказал, благодаря чему "Интер" стал чемпионом Италии
 Просмотров: 225
Чемпион мира обозвал соперников геями. Ему угрожает длительная дисквалификация
Чемпион мира обозвал соперников геями. Ему угрожает длительная дисквалификация Просмотров: 495
Больше всего комментируют
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
Голосов: 931
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть