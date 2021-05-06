"Реал" выставил на трансфер звёздного игрока

Эден Азар выступает за "Реал" с лета 2019 года. Фото: Reuters

Вингер мадридского "Реала" 30-летний Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно.

"Королевский клуб" выставил бельгийского футболиста на трансфер накануне межсезонья, сообщает El Chiringuito TV.

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"Цель "Реала"- подписать Килиан Мбаппе с ПСЖ. Азар выставлен на трансфер. Его не считают неприкосновенным. Не относились к нему так и до начала трансферного окна.

Нужно его продать, отпустить в клуб, где он просто будет играть в футбол. Азара будет сложно продать", - сказал журналист программы Хосеп Педрероль.

"Реал" проиграл "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов. По окончании встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков "сливочных" эти кадры разозлили.

Эден Азар перешел в "Реал" летом 2019 года за €115 млн. До этого он семь лет защищал цвета "Челси", а в начале карьеры играл за "Лилль". В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В течение двух сезонов выступлений в Испании футболист получил много травм. "Реал" сейчас идет на втором месте в чемпионате Испании, отставая на два очка от "Атлетико". И уступил "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов.