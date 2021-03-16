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среда, 17 марта 2021 00:23

"Реал" выбил Малиновского и легкая победа "Ман Сити": результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

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&quot;Реал&quot; выбил Малиновского и легкая победа &quot;Ман Сити&quot;: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 1/8 Лиги чемпионов "Реал" победил "Аталанту" - 3:1. В Бергамо мадридцы тоже были сильнее -1:0.

Что нужно знать об игре в Мадриде?

Команды остались без основных опорников. Каземиро пропускал игру из-за перебора карточек, а полузащитник гостей Ремо Фройлер из-за удаления в 1-м матче.

"Аталанта" пыталась отыграться. Гости высоко прессинговали соперника, пытались форсировать события на поле. "Реал" играл по счету 1-го матча. "Сливочные" сдерживали соперника и пытались проводить быстрые атаки.

Зинедин Зидан играл в 3 центральных защитника. К Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану в центре обороны присоединился Начо. "Аталанта" не была готова к такому построению игры соперника.

Вратарь "Аталанты" "подарил" гол "Реалу". Вратарь гостей Марко Спортьелло выбил мяч прямо на Луку Модрича. Хорват не пожадничал и отдал пас Кариму Бензема, который был в лучшей позиции. В случае с 2-м голом итальянский вратарь не выручил свою команду.

Зинедин Зидан играл в 3 центральных защитника

Минута надежды для "Аталанты". За 8 мин до конца игры гости уменьшить отставание в счете, но в следующей атаке соперника пропустили 3-й гол

Винисиус стал одним из героев матча. Защитники "Аталанты" не успевали за быстрым бразильским форвардом "Реала".

Руслан Малиновский провел слабую игру. Игрок собрано Украины был активным, пытался брать игру на себя и искать возможность обострять. Но эффективность его действий была мала. Украинец стал одним из виновников 2-го пропущенного гола.

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Зидан переиграл Гасперини. Наставник "Реала" нивелировал сильные стороны соперника в атаке, использовав проблемы в обороне. Ключевыми стали силовые единоборства, где сильнее были хозяева.

Класс игроков стал решающим в противостоянии. "Реал" использовал ошибки соперника, а игрокам "Аталанты" не хватило класса и мастерства, чтобы забить.

В другом матче дня "Ман Сити" победил "Боруссию" Мёнхенгладбах -2:0. По сумме 2-х матчей "горожане" победили со счетом -4:0.

17 марта определятся последние 2 учасники1 / 4 финала. "Челси" будет принимать "Атлетико", а "Бавария" сыграет с "Лацио". В четвертьфинал ЛЧ уже вышли "Порту", ​​"Ливерпуль", ПСЖ, "Боруссия" Дортмунд, "Реал" и "МС".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта. Матчи на этой стадии состоятся 6-7 апреля и - 13-14 апреля.

Автор: Сергей Тищенко
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