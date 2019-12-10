"Реал" возвращает Лунина из аренды

Андрей Лунин не провёл ни одного официального матча в текущем сезоне. Фото: УАФ

Руководство мадридского "Реала" планирует в январе вернуть из аренды Андрея Лунина, который выступает за "Вальядолид"

Представители "Вальядолида" не станут препятствовать возвращению украинском в состав команды Зинадина Зидана, хотя аренда действует до конца сезона. Украинский вратарь не имеет игровой практики в своей нынешней команде, пишет "Спортарена".

Мадридцы зимой попытаются найти для Лунина в клуб, в котором он все же сможет получать игровую практику.

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Андрей Лунин находится в расположении "Вальядолида" с начала текущего сезона, но он пока так и не дебютировал за команду Серхио Гонсалеса. Основным вратарем команды является Жорди Масип. Ранее Гонсалес заявил, что Лунин будет играть только в Кубке Испании.