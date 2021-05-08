"Реал", "Ювентус" и "Барселону" на 2 года отстранят от еврокубков

Суперклубы могут остаться возле разбитого корыта. Фото: Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин хочет серьезно наказать "Реал", "Барселону" и "Ювентус", которые не вышли из состава участников Суперлиги Европы.

По информации Cope, после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, Чеферин предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на два года.

Президент "Реала" Флорентино Перес, который является главным сторонником создания Суперлиги, рассчитывает на то, что УЕФА пойдет на диалог с клубами-основателями турнира. Если этого не произойдет, "Мадрид" будет искать иные способы решения проблемы и может обратиться в суд.

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Несколько недель назад 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Вскорости из нее вышли 6 английских команд, две итальянские и одна испанская. В проекте остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".