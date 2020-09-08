"Реал" продал своего звездного игрока в АПЛ

Хамес Родригес будет выступать в АПЛ. Фото: Reuters

Английский "Эвертон" объявил о трансфере полузащитника мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Контракт с колумбийцем заключен на два сезона, также у клуба будет опция продления договора на год, сообщает официальный сайт "Эвертона".

Сумма трансфера составит €25-30 млн. В зависимости от успешности выступлений Хамеса в АПЛ.

Переход лоббировал новый тренер "Эвертона" Карло Анчелотти, работавший с Родригесом в "Реале" и "Баварии".

Летом 2014 года "Реал" заплатил за игрока €80 млн "Монако". После удачного выступления Хамеса на Кубке мира в Бразилии.

С приходом на тренерскую скамью "Реала" Зинедина Зидана футболист не имел стабильного места в составе. В прошлом сезоне провел только 8 матчей.

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Хамес Родригес выступал за "Банфилд", "Порту", "Монако", "Реал" и "Баварию". А активе футболиста 71 матча за сборную Колумбии.