"Реал" подписал контракт со звездой "Баварии"

Давид Алаба 11 сезонов играл за "Баварию". Фото: Reuters

Лидер сборной Австрии и защитник "Баварии" 28-летний Давид Алаба подписал предварительный контракт с "Реалом".

Австриец переедет в Мадрид по окончании сезона на правах свободного агента, сообщает Marca.

Алаба никак не мог договориться о продлении контракта с "Баварией". Чем воспользовался "Реал", который подписал бесплатно звездного игрока.

В Испании Давид будет играть в течение 4-х сезонов. Зарплата Алабамы будет составлять €11 млн за сезон.

Футболист действует на позиции центрального защитника. Также может сыграть в опорной зоне, или слева в защите.

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Давид Алаба является воспитанником "Аустрии". За "Баварию" играет с 2009 года. 9 раз выиграл Бундеслигу и 2 раза Лигу чемпионов.