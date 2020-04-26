"Реал" оставит Лунина вторым вратарем из-за низкой зарплаты

Лунин станет дублером Куртуа. Фото ФК "Вальядолид"

"Реал" решил сделать Андрея Лунина вторым вратарем команды в следующем сезоне вместо Альфонса Ареоля во многом из-за экономических причин, сообщает AS.

По информации источника, клуб готовится к финансовому кризису, вызванному пандемией, а потому намерен сократить зарплатную ведомость. Возвращение Лунина вместо Ареоля позволит "Реалу" сэкономить на зарплате второго вратаря.

Зарплата французского голкипера составляет 2,7 млн евро в год, а Лунина – почти в два раза меньше (приблизительно 1,35 млн евро в год).

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Ареоля должен вернуться в "ПСЖ", контракт с которым у него рассчитан до лета 2023 года. Главный тренер команды Зинедин Зидан не считает игрока незаменимым и не стал настаивать на его сохранении.