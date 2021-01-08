"Реал" определился с преемником Зидана

Рауль 16 сезонов играл за "Реал". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" сделает ставку на Рауля в качестве будущего преемника главного тренера клуба Зинедина Зидана.

После ухода из клуба Зидана именно Рауль должен возглавить первую команду "сливочных", сообщает As.

Клуб рассматривал два варианта, один из которых отпал после назначения Маурисио Почеттино главным тренером "ПСЖ".

Рауль работает тренером в структуре мадридцев с 2018 года. С мая 2019 возглавляет "Кастилью" - резервную команду "Реала". В августе 2020 года "сливочные" под руководством Рауля выиграл Юношескую лигу УЕФА.

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Рауль защищал цвета "Реала" 16 лет. Также играл за "Шальке", "Аль Садд" и "Нью-Йорк Космос".