"Реал" определился с новым тренером

Карло Анчелотти имеет опыт работы в "Реале". Фото: Reuters

Новым наставником мадридского "Реала" станет 61-летний Карло Анчелотти.

Агенты итальянского специалиста ведут переговоры с "Эвертоном" о расторжении контракта, что станет последним шагом перед заключением соглашения со "сливочными", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Анчелотти не станет выдвигать жестких требований по условиям контракта. Он готов возглавить "Реал".

Итальянский тренер уже работал в Мадриде в сезонах 2013/15 и выиграл с командой четыре трофея, включая Лигу чемпионов.

"Эвертон" под руководством Анчелотти занял 10-е место в АПЛ и не попал в Еврокубки. До этого Анчелотти работал с "Миланом", "Наполи", "Баварией", "Ювентусом", ПСЖ и "Челси". "Реал" в прошлом сезоне не выиграл ни одного турнира. Наставник команды Зинедин Зидан уже покинул свой пост.