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воскресенье, 30 мая 2021 18:06

Почеттино просит ПСЖ разорвать контракт

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Почеттино просит ПСЖ разорвать контракт
Маурисио Почеттино отработал в ПСЖ несколько месяцев. Фото: ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино попросил руководство парижского клуба разорвать контракт на год раньше, сообщает Goal.

У аргентинского специалиста остался ещё год по контракту с "ПСЖ".

Почеттино является основной целью "Реала". Кроме того, вернуть специалиста в клуб желает "Тоттенхэм Хотспур".

Напомним, 27 мая "Реал" официально объявил об уходе из "Королевского клуба" Зинедина Зидана. Сперва главным кандидатом на пост главного тренера был Массимилиано Аллегри, однако тренер практически договорился о возвращении в "Ювентус", и мадридцы переключили внимание на Почеттино. Помимо Почеттино, "Реал" рассматривает кандидатуры Антонио Конте и Рауля.

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Почеттино возглавлял "Тоттенхэм Хотспур" с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал "Саутгемптон" и "Эспаньол". Со "шпорами" аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. В январе 2021 года специалист возглавил "Пари Сен-Жермен" и выиграл с ним Кубок Франции.

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