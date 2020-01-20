"Реал" официально подписал 18-летнего вундеркинда за 30 млн евро

Рейньер Жезус является одним из самых больших футбольных талантов Бразилии. Фото: Марка

"Реал" объявил о трансфере атакующего полузащитника "Фламенго" Рейньера Жезуса. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

19 января Рейньеру исполнилось 18 лет. Он подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец будет выступать за вторую команду "Реала" - "Кастилью".

В прошлом сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе "Фламенго". На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии Ю-17, где он забил 5 мячей, сообщает "sport.ua".

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В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" делит 1-2 место с "Барселоной" имея в своем активе по 43 очка.