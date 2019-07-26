"Реал" официально отдал своего игрока в английский гранд

Себальйос хочет вернуться через сезон в Мадрид

Хавбек "Реала" Дани Себальйос продолжит карьеру в Англии.

"Арсенал" договорился с "Реалом" об аренде 22-летнего хавбека Дани Себальйоса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт футболиста рассчитан на год.

Ранее сообщалось, что "канониры" не будут иметь права выкупа испанского полузащитника после окончания срока его аренды. На этом настоял сам футболист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае звезде "Реала" готовы платить 1 млн фунтов в неделю

В прошлом сезоне Себальйос сыграл за "Реал" в 34 матчах во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В составе молодежной сборной Испании стал победителем нынешнего Евро Ю-21.