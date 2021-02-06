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суббота, 06 февраля 2021 19:24

"Реал" одержал волевую победу над аутсайдером

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&quot;Реал&quot; одержал волевую победу над аутсайдером
Варан сыграл в стиле травмированного Рамоса. Фото Рейтер

В матче 22-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" переиграл "Уэску". Встреча проходила на стадионе "Эль-Алькорас" в Уэске и завершилась со счётом 2:1.

На 48-й минуте счёт открыл полузащитник "Уэски" Хавьер Галан. Окадзаки справа перевёл мяч к линии штрафной, где Галан после обработки с лёта пробил в дальний верхний угол ворот с рикошетом от штанги. На 55-й минуте защитник Рафаэль Варан сравнял счёт. Бензема со штрафного пробил в перекладину, но Варан успел к добиванию из вратарской, головой в борьбе протолкнув мяч в ворота. В концовке встречи Варан оформил дубль. Кроос со стандартного положения исполнил подачу на угол вратарской, с ударом Каземиро головой Фернандес справился, но отразил мяч перед собой, позволив Варану добавить в сетку ворот.

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"Реал" набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры. "Уэска" (16) остаётся на последнем, 20-м месте.

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