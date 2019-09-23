"Реал" одержал тяжелую победу в чемпионате Испании

Мяч Карима Бензема стал решающим в игре

В заключительном матче 5-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 1:0.

В первом тайме "Реал" был ближе к забитому голу, но Эден Азар и Даниэль Карвахаль не сумели переиграть голкипера "Севильи" Томаша Вацлика.

Во второй половине встречи команде Зидана удалось открыть счет в матче. На 64-й мин. Карим Бензема головой замкнул подачу Карвахаля. "Севилья" до конца встречи так и не отыгралась.

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После этой победы "Реал" набрал 11 очков и обошел в турнирной таблице "Севилью". Теперь "бланкос" делят 1-е место с "Атлетиком". В следующем туре 25 сентября "Реал" дома примет "Осасуну".