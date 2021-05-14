"Реал" обошел "Барселону" в чемпионате Испании

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Фото: Reuters

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях разгромил "Гранаду" -4:1.

В первом тайме Лука Модрич и Родриго забили два мяча в ворота соперников.

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В середине второго тайм хозяева отыграли один гол. Но сразу "Реал" за две минуты смог забить два мяча и закрыть вопрос победителя матча.

Победа позволила команде Зинедина Зидана обойти "Барселону" в турнирной таблице и приблизиться к "Атлетико" на два очка.

Следующий свой матч "Реал" проведет 16 мая во Бильбао против "Атлетика". До завершения Ла Лиги осталось провести еще два тура. Кроме выезда в Бильбао "сливочные" сыграют против "Вильярреала". В турнирной таблице лидирует "Атлетико", который имеет в активе 80 очков. На два меньше у "Реала" и на четыре в "Барселону".