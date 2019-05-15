"Реал" объявит о трансфере форварда

"Реал" оголосить про трансфер нападаючого "Айнтрахта" Луки Йовіча на наступному тижні, повідомляє "AS". Сербський форвард виступатиме за мадридців протягом шести сезонів.
Перехід Йовіча обійдеться бланкос в 60 мільйонів євро. Раніше "Marca" повідомляла, що в керівництво "Айнтрахта" може вимагати у "Реала" форварда Маріано Діаса як частина угоди.
Раніше повідомлялося, що Реал офіційно оголосить про перехід півзахисника "Челсі" Едена Азара після фіналу Ліги Європи. Сума операції складе 100 мільйонів євро.
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21-річний Йович в поточному сезоні зіграв 47 матчів у всіх турнірах за Айнтрахт, забивши 27 голів і зробивши 7 ассістов.В нинішньому сезоні "Реал" залишився без трофеїв: з Ліги чемпіонів діючий володар трофея вилетів від "Аякса" (2: 1, 1: 4) на етапі 1/8 фіналу, в чемпіонаті "вершкові" йдуть на третьому місці, а в Кубку країни їх в півфіналі зупинила "Барселона".
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