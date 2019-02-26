"Реал" нашел способ переманить Неймара

Неймар может продолжить крьеру в "Реале". Фото: Sportbox

Мадридский "Реал" намерен сделать попытку приобрести нападающего ПСЖ Неймара.

Руководство испанского клуба планирует включить в сделку по бразильцу полузащитника Хамеса Родригеса, который сейчас выступает за Баварию на правах аренды.

Как информирует источник, сам колумбиец готов продолжить карьеру в другом клубе, поскольку в составе мюнхенцев он получает мало игрового времени. Об этом сообщает okDiario.com.

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Напомним, Хамес с лета 2017 года перешел из Реала в Баварию на правах аренды. В текущем сезоне Хамес сыграл 11 матчей за Баварию, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее бывший президент Реала Рамон Кальдерон заявил, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из-за возможного трансфера Неймара.