"Реал" могут не допустить до еврокубков, пока президентом будет Перес

Флорентино Переса называют инициаторо создания Суперлиги. Фото: Reuters

Мадридскому "Реалу" могут запретить участие в европейских соревнованиях, пока на должности президента клуба остаётся Флорентино Перес, сообщает BVB Newsblog со ссылкой на Telegraph Sport.

Такие санкции для "Реала" обусловлены тем, что Флорентино Перес был назначен на пост главы Европейской Суперлиги, создание которой крайне негативно восприняли ФИФА и УЕФА.

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Сегодня ночью было объявлено о приостановке проекта Суперлиги. Случилось это после того, как все шесть английских клубов выступили из заявлениями о выходе из Суперлиги. Ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур".