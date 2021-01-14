"Реал" лишился скандального форварда

Лука Йович не смог закрепиться в "Реале". Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" вернул франкфуртскому "Айнтрахту" сербского форварда 23-летнего Луку Йович.

Нападающий будет выступать в Бундеслиге на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Летом 2019-го "сливочные" заплатить "Айнтрахта" €60 млн, но нападающий так и не смог сыграть в Испании.

Йович известный своим скандальным поведением. Полиция Сербии хотела его приговорить к тюремному заключению за нарушение картину. Во время самоизоляции, находясь дома, игрок сломал ногу.

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Лука Йович является воспитанником "Црвены Звезды". Играл за "Бенфику", "Айнтрахт" и "Реал". На счету форвард 11 матчей за сборную Сербии.