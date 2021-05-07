"Реал" готов продать Азара за пол цены

Эден Азар выступает за "Реал" с лета 2019 года. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" готов продать игрока сборной Бельгии 30-летнего Эдена Азара за € 50 млн.

Деньги, полученные от продажи Азара, президент "Реала" Флорентино Перес хочет вложить в покупку форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, пишет Mundo Deportivo.

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В мадридском клубе очень недовольны уровнем игры полузащитника. Руководителям клуба не понравилось, что после матча против "Челси" Азар находился в прекрасном расположении духа и шутил с бывшими партнерами.

Хавбек перешел в "Реал" за сумму около €100 млн. Сейчас испанцы готовы его продать в два раза дешевле.

Эден Азар выступает за "Реал" с лета 2019 года. В Испании бельгиец очень мало играет за постоянных травм. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив три гола. "Реал" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала и находится на втором месте в чемпионате Испании. "Сливочные" отставая от "Атлетико" на два очка за четыре тура до окончания чемпионата.