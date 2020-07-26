Разруха и бедность – чемпионка Европы увидела оккупированный Крым

Александра Бойкова стала чемпионкой Европы. Фото РИА Новости

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым. Полуостров произвел на нее удручающее впечатление.

"Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! Вот от Ялты до Нового света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа!

По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живёшь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях просто отталкивает и вызывает сожаление.

Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!", — написала Бойкова на своей странице в "Инстаграме".

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Александра Бойкова – чемпионка Европы-2020 в парном катании вместе с Дмитрием Козловским.