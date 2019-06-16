Раздают чемпионов пачками. Кроме Супряги "Динамо" оставляет Булеца

Булеца выиграл на Кубке мира "Серебряный мяч"

Футболисты "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга переходят в "Днепр-1".

Оба игрока будут выступать на правах аренды. Об этом пишет "Трибуна".

Вчера оба футболиста стали чемпионами мира U-20.

Булеца еще не дебютировал на профессиональном уровне, он играл лишь за юношеские и молодежную команды киевлян.

20-летний футболист получил "Серебряный мяч" по итогам ЧМ-2019. На турнире он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Супряга прошлым летом перешел в "Динамо" как раз из "Днепра-1".

За первую команду киевского клуба он провел 10 матчей и сделал 1 ассист.

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В следующем сезоне "Днепр-1" будет выступать в УПЛ.