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пятница, 11 мая 2018 12:14

"Раздавать сладких петушков" - в "Заре" дали совет "Шахтеру"

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Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов затронул тему "Шахтера", которому луганчане в 30-м туре УПЛ на последних минутах уступили - 1:2.

"Удивило и порадовало то, как стадион поддерживал "Зарю", как не раз болельщики в едином порыве скандировали: "Заря", "Заря"... И улыбнулся, как в эти моменты диктор на стадионе, а режиссер и комментатор в эфире пытались заглушить это скандирование.

Ну, не удается "Шахтеру" стать "народным клубом. И это несмотря на огненные шоу, раздачу бесплатных билетов и чая. Даю бесплатный совет: надо попробовать раздавать сладких петушков на палочке.

Один из шахтеровских ботов под одним из моих постов написал о заслугах Фонсеки в Португалии, но для меня более важных примером является работа Санжар. Вывел команду в премьер лигу, потом в еврокубки и это все при жесточайшем кадровом и финансовом дефиците.

А все наиболее значимые игровые и финансовые результаты "Шахтера" связаны с именем Луческу. Это он привел Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту, Тейшейра, Фреда, Исмаили. Пятеро из них стали игроками сборной Бразилии. И чемпионство он выигрывал в борьбе с "Динамо", у которого не было нынешних проблем, а были еще "Днепр" и "Металлист".

Теперь о пресловутом канале (так и хочется убрать букву). Полностью согласен с Вернидубом в том, что они превратились в средство пропаганды, при этом наносит вред в том числе и "Шахтеру". Передачу "Большой футбол" пора переименовать в "Большой Шахтер", - написал Рафаилов на своей странице в Фейсбук.

 

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Сейчас "Заря" находится на 4 строчке в турнирной таблице УПЛ, на 2 балла отставая от "Ворсклы".

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