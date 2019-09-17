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вторник, 17 сентября 2019 11:09

Разбился Андрій Гусин

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17 сентября 2014 погиб бывший футболист киевского "Динамо" Андрей Гусин. Он поехал кататься на мотоцикле на автодром "Чайка" и на одном из поворотов вылетел из седла и ударился об отбойник. Получил травмы несовместимые с жизнью.

Андрей родился в Золочеве Львовской области. Во втором чемпионате Украины 19-летним дебютировал за львовские "Карпаты". В первом матче за команду Мирона Маркевича оформил дубль. Его звал к себе московский "Асмарал", который тогда тренировал Константин Бесков, но Андрей выбрал киевское "Динамо".

В первом матче за сборную забил гол команде Хорватии, хотя Украина проиграла - 1:3.

Жаль только, что не повезло с тренером. Йожеф Сабо не видел в нем игрока основы, а когда недоволен Андрей попытался позвонить тренеру - бросил трубку.

Несколько раз оглянулся, будто искал Андрея Шевченко

Андрей продолжал играть за дубль с небольшим годичным перерывом, когда выступал за киевский "Борисфен". Но все изменил случай. Гусин попросил тренера "Динамо-2" Владимира Онищенко поставить его не в нападении, а ближе к защите. Тот отправил его опорником. Этот матч Гусин называл главным в его жизни. Игру увидел Лобановский, который вернулся в Украину, и мгновенно перевел 24-летнего Андрея в первую команду.

 

Затем был звездный час и незабываемые матчи против "Барселоны", "Ювентуса", "Реала". Мяч Гусина "Ювентусу" в Турине мог стать победным, но туринцы успели сравнять счет - 1:1.

Андрей ценил юмор. Накануне матча со сборной России тамошняя пропаганда запустила рекламный ролик: глухое украинское село, без света. Муж ругает жену якобы после поражения Украины от России. Та огрызается: "Чего ты кричишь? Это не я на воротах стояла"! Матч в Москве закончился - 1:1. Вратарь россиян Филимонов пропустил невероятный гол на 88-ой минуте. Когда корреспонденты после игры спросили Андрея справедлив результат, он улыбнулся.
- Это ж не я на воротах стояла!

 

Был у Андрея и звездный гол - в составе сборной в отборе на Кубок мира в матче против Греции в 2005 году. Он перехватил неудачную передачу греческого защитника и вышел на ворота. Несколько раз оглянулся, будто искал Андрея Шевченко. Но того не было. Тогда Гусин со всей силы ударил точно в девятку. Украина на выезде победила действующего чемпиона Европы - 1:0.

Вместе со сборной Андрей стал четвертьфиналистом Кубка мира. Карьеру завершал в подмосковном "Сатурне".

Страстью Гусина была быстрая езда. Он имел мотоцикл с номером 14 - как на футболке.

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В Гусина и его жены Кристины осталось трое детей. Самый старший - 22-летний Андрей играет за черновицкую "Буковину".

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
17
сентября

Разбился Андрій Гусин

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