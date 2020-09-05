Рассказали, за какую команду болеет Зеленский

Владимир Зеленский вмешивается и в футбольные дела. фото: tribuna.com

Глава попечительского совета "Кривбасса" и народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков рассказал об отношении президента Украины Владимира Зеленского к футболу. Сообщает "Трибуна".

— Владимир Зеленский сильно любит футбол. И любит "Кривбасс". Он также болельщик "Динамо". У нас в студии "Квартал 95" вообще делились на группы. Кто-то болел за "Шахтер", другой за "Днепр", многие за "Динамо". Но мы не ссорились.

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В конце августа Юрий Корявченков по поручению Владимира Зеленского объявил, что вместо "Горняка" в Кривом Роге создали новый футбольный клуб "Кривбасс".