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суббота, 05 сентября 2020 14:26

Рассказали, за какую команду болеет Зеленский

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Рассказали, за какую команду болеет Зеленский
Владимир Зеленский вмешивается и в футбольные дела. фото: tribuna.com

Глава попечительского совета "Кривбасса" и народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков рассказал об отношении президента Украины Владимира Зеленского к футболу. Сообщает "Трибуна".

— Владимир Зеленский сильно любит футбол. И любит "Кривбасс". Он также болельщик "Динамо". У нас в студии "Квартал 95" вообще делились на группы. Кто-то болел за "Шахтер", другой за "Днепр", многие за "Динамо". Но мы не ссорились.

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В конце августа Юрий Корявченков по поручению Владимира Зеленского объявил, что вместо "Горняка" в Кривом Роге создали новый футбольный клуб "Кривбасс".

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Дата
05
сентября

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