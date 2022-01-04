Рангник проиграл первый матч во главе "Ман Юнайтед"

Ральф Рангник с лета 2021 работал в России. Фото: REUTERS

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" уступил "Вулверхэмптону" – 0:1.

В первом тайме гости создали несколько опасных моментов у ворот "МЮ", однако переиграть Давида Де Хеа не смогли.

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После перерыва лидер манкунианцев Криштиану Роналду забил гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В конце матча игрок сборной Португалии Жоау Моутиньо принес гостям победу.

Поражение стало первым для Ральфа Рангрика во главе "Ман Юнайтед".

Манчестер Юнайтед остался на седьмом месте в АПЛ. Отставание Лиги чемпионов составляет четыре очка. "Вулверхэмптон поднялся на восьмую позицию. Лидирует в таблице "Ман Сити".

В следующем туре АПЛ 15 января "Манчестер Юнайтед" сыграет против Астон Виллы, а "Вулверхэмптон" встретится с "Саутгемптоном".