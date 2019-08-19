Ракицкий стал инициатором драки в матче чемпионата России

Ракицкий считал, что игроки "Ахмата" затягивают время

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал одним из зачинщиков драки в матче 6-го тура РПЛ против Ахмата.

В добавленное время Ракицкий начал очень активно апеллировать к футболистам "Ахмата", которые по мнению защитника откровенно тянули время, симулируя полученные повреждения.

На поле завязалась потасовка, после которой арбитр практически сразу дал финальный свисток, а сам Ракицкий получил желтую карточку.

Матч в итоге завершился со счетом 0:0. Отметим, что "Ахмат" 88 минут играл в меньшинстве.

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После 6-ти туров "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. "Ахмат, в свою очередь, расположился на 10-й позиции, набрав 7 баллов.