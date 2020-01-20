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понедельник, 20 января 2020 13:41

Ракицкий признался, что перевозбуждается в России

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Ракицкий признался, что перевозбуждается в России
Ярослав Ракицкий сразу стал одним из лидеров "Зенита". Фото: из открытых источников

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал о своих выступлениях в России.

"Год в Петербурге счастливый для меня. Нашел шикарный стадион, шикарную команду, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

Кричалка: "Ракицкий, гол!"? Честно, они когда кричат, я не могу забить. Меня это смущает. Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает ", - цитирует Ракицкого" Футбол 24 "

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Ярослав Ракицкий покинул "Шахтер" и перебрался в "Зенит" в январе прошлого года. С тех пор Ярослав сыграл за питерский клуб 41 матч, в которых забил 4 гола. После переезда в чемпионат России защитник перестал получать вызовы в национальную сборную Украины.

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