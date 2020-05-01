"Работники супермаркетов рискуют больше, чем мы": звезда "Барселоны" хочет доиграть сезон

Иван Ракитич считает, что чемпионат Испании нужно доиграть. Фото: Reuters

Полузащитник "Барселоны "Иван Ракитич считает, что Ла Лигу нужно доиграть в текущем сезоне.

"Футбол - наша обязанность перед обществом давать людям ощущение единства, которое им сейчас так нужно. Лично я снова хочу играть в футбол. Мы должны понимать, что 100% гарантии избежать заражения нет ни у кого - как у футболистов, так и в обычных людей, которые вернутся на свои рабочие места.

Те же работники супермаркетов рискуют даже больше, чем мы. Они берут на себя этот риск, и я хочу тоже взять его на себя. Понимаю, что для нас риск заразиться незначительно, поэтому мы должны быть солидарны с теми, кто борется за жизни людей с первых дней болезни.

Считаю, что у нас есть такой долг перед людьми. Мы, футболисты, должны высокий статус в обществе, чем большинство людей", - цитирует хорвата Marca.

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Чемпионат Испании был остановлен после 27 туров. Лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка. До финиша Ла Лиги осталось 11 туров.