"Игроки и деньги": "Интер" озвучил условия, при которых продаст своего лидера в "Барселону"

Лоутаро Мартинес должен усилить атакующую линию "Барселоны". Фото: vbetnews.com.

Руководство миланского "Интера" озвучило каталонской "Барселоне" цену своего форварда Лаутаро Мартинеса.

Итальянский гранд продаст 22-летнего аргентинца не менее, чем за 90 млн евро и некоторых игроков, пишет Football Italia

"Интер" хочет видеть в своем составе опорника "Барселоны" Артуро Видаля и получить в годичную аренду французского нападающего Антуан Гризманна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси признан лучшим футболистом XXI в.

"Барселона" ищет забивного нападающего. Лионелю Месси уже 32 года. Луиса Суареса преследуют травмы, а Гризманн никак не может себя найти в новой команде.