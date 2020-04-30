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четверг, 30 апреля 2020 18:45

"Игроки и деньги": "Интер" озвучил условия, при которых продаст своего лидера в "Барселону"

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&quot;Игроки и деньги&quot;: &quot;Интер&quot; озвучил условия, при которых продаст своего лидера в &quot;Барселону&quot;
Лоутаро Мартинес должен усилить атакующую линию "Барселоны". Фото: vbetnews.com.

Руководство миланского "Интера" озвучило каталонской "Барселоне" цену своего форварда Лаутаро Мартинеса.

Итальянский гранд продаст 22-летнего аргентинца не менее, чем за 90 млн евро и некоторых игроков, пишет Football Italia

"Интер" хочет видеть в своем составе опорника "Барселоны" Артуро Видаля и получить в годичную аренду французского нападающего Антуан Гризманна.

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"Барселона" ищет забивного нападающего. Лионелю Месси уже 32 года. Луиса Суареса преследуют травмы, а Гризманн никак не может себя найти в новой команде.

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Дата
30
апреля

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