Пятов продолжил контракт из "Шахтером"

В следующем голу Анрею Пятову исполнится 37 лет. Фото Рейтер

Контракт многолетнего основного вратаря "Шахтера" Андрея Пятова завершается 31-го декабря, а клуб все еще не сообщил о продлении договора опытного игрока.

Однако в воскресенье известный портал Transfermarkt обновил страницу Пятова, обозначив, что кипер продлил контракт до лета 2021 года. Ранее тренер Луиш Каштру говорил, что не знает, будет ли 36-летний футболист подписывать новый контракт. Сообщает sport.ua

Генеральный директор Сергей Палкин в своем интервью отметил, что Каштру уже видит первым номером 19-летнего Анатолия Трубина, который вытеснил Пятова из основы.

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Клуб пока не подтверждает новый контракт Пятова.