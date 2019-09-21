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суббота, 21 сентября 2019 08:32

Пятов признался, о чем говорил из Гвардиолой

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Пятов признался, о чем говорил из Гвардиолой
На пресс-конференции после игры Гвардиола снова хвалил Пятова

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, о чем говорил с Пепом Гвардиолой после окончания матча.


"Я вот с Гвардиолой пообщался немного. Он мне сказал:" Ты хорошо ногами играешь, я знаю, мы готовились. Ты лучший ", - сказал Пятов. Об этом пишет "Футбол-24"

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В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" 1 октября дома примет загребское "Динамо". В этот же день "Шахтер" на выезде сыграет с "Аталанты".

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