Пятов и Сидорчук едва не подрались в перерыве матча на Суперкубок

Андрей Пятов не пропустил в игре с "Динамо". Фото: УАФ

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что в перерыве матча за Суперкубок Украины произошёл конфликт между голкипером донецкой команды Андреем Пятовым и хавбеком киевлян Сергеем Сидорчуком.

"Во время матча за Суперкубок Украины произошёл большой конфликт. В перерыве Сидорчук едва не подрался с Пятовым в подтрибунном помещении. Николини хотел ударить Вукоевича. Это неприятная история. Особенно если вспомнить, что Сидорчук и Пятов скоро будут вместе в сборной. Вряд ли можно говорить, что там будет нормальная ситуация, будут адекватные отношения. Это очень тревожная история. Я с опаской жду противостояния "Шахтёра" и "Динамо" в чемпионате Украины.

Есть ли конфликт между Луческу и Де Дзерби? У Луческу с Де Дзерби нет никакого конфликта. Сейчас ситуация очень наэлектризованная. Всем надо успокоиться. Я хочу, чтобы настоящая битва между "Шахтёром" и "Динамо" была на футбольном поле", — сказал Цыганык в видео на YouTube-канале Football Hub.

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Матч на Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером" закончился победой горняков со счетом — 3:0 в пользу подопечных Де Дзерби. В 2016 году перед Евро на поле поссорились Ярмоленко и Степаненко. Сборная Украины заняла последнее место в группе.