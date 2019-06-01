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суббота, 01 июня 2019 16:11

Пятикратный триумфатор Лиги Европы погиб в автокатастрофе

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Пятикратный триумфатор Лиги Европы погиб в автокатастрофе
Рейес 5 раз выигрывал Лигу Европы

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате аварии в Испании. Авария случилась между городами Севилья и Утрера в Испании.

Трагедия случилась сегодня, 1 июня, в 12:40 по киевскому времени на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся. В полиции подтвердили, что вместе с футболистом погиб его двоюродный брат – пишет "Телеграф"

УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Рейеса.

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Рейес выступал за "Севилью", "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", а также китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард". За сборную Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча. С "Севильей" и "Атлетико" нападающий пять раз выиграл Лигу Европы, что является рекордным результатом для турнира.

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