Пятая подряд ничья: реакция СМИ на игру Украина - Франция

Николай Шапаренко забил первый гол за сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

В матче пятого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью с Францией - 1:1.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на игру команды Александра Петракова.

"Футбол 24" отмечает, что Украина проще играть вторым номером. У команды Петракова могут возникнуть проблемы против закрытых команд.

"Футбол Петракова идеально подходит для игры вторым номером против грандов, однако в матчах против аутсайдеров из "автобусами" вроде боснийского, казахского или финского роли меняются - теперь уже Украина примеряет роль гранда. Здесь уже нашей сборной необходимо раскрывать массивные оборонительные блоки, а это невозможно без качественного владения. Мяч должен двигаться на чужой трети в высоком темпе, провоцируя выдергивания соперника из линий. При этом тренер должен постоянно реагировать на перестройки оппонента, на ходу придумывая новые схемы розыгрышей и перемещений ".

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Петраков за короткий срок смог подготовить сборную Украины, пишет "Футбум".

"Одним словом, заброшенный руководством УАФ в условия цейтнота Петраков, вынужден мгновенно собирать штаб и из чистого листа проводить два матча отбора, в грязь лицом не ударил, справился. Если бы попали игроки нормально в ворота Покатилова в Казахстане, справился бы вообще замечательно, но иногда фарт лицом возвращается, а иногда и пятой точкой ".

Сборной Украины проще играть вторым номером, чем позиционно атаковать

Сборная Франции не была согласна на ничью и пыталась вырвать победу в Киеве, пишет Sport.ua.

"Гостей ничейный счет не устраивал. Они продолжали идти вперед большими силами, создав несколько опасных моментов у ворот Пятова. Вот только ударам Гризманн и Зума не хватило точности. А на 77-й минуте Бензема получил мяч в штрафной украинском и технически сбросил его под удар Диаби, который пробил в штангу ".

Сборная Украины сделала ставку в атаках на фланги, пишет Football.ua.

"Украина играла от обороны, не стесняясь действовать в низком блоке. Стоит отметить, что реальные моменты у соперников появились как раз тогда, когда мы прижимались к своим воротам. Инициатива команды Петракова в атаке ограничивалась прострелами наугад с флангов, только некоторые из которых вообще дошли до футболистов нашей команды. Фокус с выходом Сикана провернуть не удалось, и в целом, игра замен нашему тренерскому штабу в любой степени успешной так и не удалась. Как итог, пять из пяти матчей завершились вничью, а четыре из них - еще и с одинаковым счетом ".

После пяти туров лидером группы является сборная Франции, которая имеет в своем активе девять очков. Украина и Финляндия имеют по пять очков, но у финнов на две игры меньше.

8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии. 9 октября национальная команда сыграет в гостях против Финляндии в матче шестого тура отбора Кубка мира.