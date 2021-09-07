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"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
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Спортсмена очень радует поддержка сторонников и коллег в Украине
Фото: С Facebook-страницы Максима Крипака
Максим Крипак с реабилитологом Даниилом Сафроновым
Плавец тренировался пять лет
Украинец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады 2020
Также украинец побил несколько рекордов Паралимпиады

Украинский пловец 26-летний Максим Крипак из Харькова завоевал больше всего медалей на Параолимпиаде-2020 в Токио. Он завоевал семь наград, пять из которых золотые и по одной серебряной и бронзовой. Впервые в истории летних Параолимпиад самим титулованным спортсменом стал украинец.

Максим Крипак родился с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата - проблемы с правой ногой. Несмотря на это, начинал соревноваться со здоровыми пловцами в школе олимпийского резерва.

- Детство у меня было замечательное, - рассказывает Максим Gazeta.ua - На плавание ушел в шесть лет. Так родителям посоветовал врач. С 14 все стало серьезнее и профессиональнее. Результаты росли и их можно было приравнивать к европейскому уровню. Плавание полюбил с первого дня и никогда не хотел пропускать. В сознательном возрасте это перестало быть развлечением. Я видел себя в этом и хотел реализоваться.

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Сначала я был в здоровом спорте. Родители не хотели, чтобы переходил в параолимпийский. Пожалуй, комплексовали и хотели, чтобы я получал полную нагрузку и имел большие достижения. Но со временем я перешел, потому что стало трудно выполнять нормы.

Когда было труднее всего во время карьеры?

- У меня были тяжелые периоды, когда результат долго не рос, не было прогресса. Даже думал бросить все и заняться чем-то другим. Но понимал: то время, которое я протреновался, стоит немало. И если я сейчас сойду с пути, то могу потом жалеть.

На летних Параолимпийских играх 2016 года получили пять наград. Что мотивировало тогда?

- Тогда и сейчас у меня была одинакова мотивация - выступить за страну и показать свой лучший результат. Мечтал с детства своими достижениями и работой прославить украинский флаг. В подготовке помогли тренер, врачи, массажисты. Реабилитолог Даниил Сафронов сыграл значительную роль в моей жизни.
Я начал готовиться к Параолимпиаде-2020 через полтора месяца после возвращения. Наша с тренером главная цель была - показать лучшее на каждой из дистанций время. О медали не думали. Я понимал, что буду первым, если покажу лучшее время. Тренировался по четыре часа в день.

В какие приметы или суеверия верите?

- Чего-то особенного нет. Только привычка во время соревнований общаться меньше. Это помогает, я стараюсь максимальное количество эмоций и сил оставить в себе. Тренировки забирали у меня 85 процентов времени. Остальное тратил на семью, друзей.

Как повлияло то, что соревнования через коронавирус перенесли на год?

- Сначала расстроился. Мне казалось, я тогда был готов физически и психологически. Когда сказали, что перенесут, подумал, что это максимум на месяц. Затем начал немного злиться. А когда снова появились возможности для тренировок, пришлось перестраивать себя на еще год подготовки. Но это мне не помешало.

Как относитесь к прикованному вниманию к себе после соревнований?

- Приятно, как меня встречают в Украине. Хотя подсознательно еще этого не воспринимаю. Это нужная отдача для спортсменов. Мои ближайшие планы - отдых две недели.

В августе 2021 года Максим Крипак победил в заплыве на 100 м баттерфляем в классе S10 на XVI летних Параолимпийских играх 2020-го. Побил мировой рекорд с результатом 54,15 с, предыдущий рекорд составлял 54,71 с. Также установил мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине в классе S10 (57,19 с) и три рекорда Параолимпийских игр - 100 м баттерфляем в классе S10, 100 м на спине в классе S10 и 200 м в комплексном плавании в классе SM10 ( 2 мин. 05,68 с).

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