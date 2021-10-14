Пять игроков "Реала" рискуют пропустить матч против "Шахтера"

Эден Азар выступает за "Реал" с лета 2019 года. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" серьезные кадровые потери перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти рискует остаться без пяти ведущих игроков в матче в Киеве, сообщает Marca.

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Австрийский защитник Давид Алаба получил повреждение в национальной команде и не сможет помочь "Реалу" в ближайших матчах.

Это создает серьезную проблему для "сливочных", ведь в их лазарете находятся еще два защитника - Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Ранее отмечалось, что из лагеря сборной Бельгии поврежденным вернулся полузащитник Эден Азар, а с главной команды Франции - Эдуардо Камавинга.

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 19 октября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

15 октября "Шахтер" в рамах УПЛ будет играть против "Зари", а "Реал" днем ​​позже сыграет в чемпионате Испании против "Атлетика".