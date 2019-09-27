Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии

Лайнсмен не смог удержаться на ногах. Фото: из открытых источников

Чешский футбол не так популярен, как хоккей, но, к счастью, есть персонажи, которые напоминают о его существовании.

Во время одного из матчей чешской молодежного первенства зрители скучали от хода событий на поле. Тогда за дело взялся лайнсмен.

Линейный арбитр Милан Сефара едва держался на ногах, поэтому зрители справедливо предположили, что судья выпил лишнего перед поединком. В нескольких эпизодах рефери не смог справиться с координацией и валился на газон, чем вызвал шквал смеха от болельщиков.

К сожалению, неизвестно, смог Сефара доработать этот поединок, ведь свой поединок - он однозначно проиграл.

Utkání dorostu mezi Berounem a Slaným... pic.twitter.com/IOJnAXsFaZ — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) 22 сентября 2019 г.

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В чемпионате Чехии лидирует "Славия" Прага, которая в 10 матчах набрала 26 очков и опережает ближайшего преследователя на 3 очка