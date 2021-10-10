Пукки сильно разочаровался после матча с Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 585
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 873
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 954
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2439
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 3375
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 837
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1872
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 603
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1692
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4356
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти
Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти
Почему Украина победила Финляндию
Почему Украина победила Финляндию
Показали, как игроки сборной Украины изучают финские фамилии
Показали, как игроки сборной Украины изучают финские фамилии
Сборная Украины упустила победу над Финляндией
Сборная Украины упустила победу над Финляндией
Петраков во время пресс конференции перед матчем против Финляндии сказал только 37 слов
Петраков во время пресс конференции перед матчем против Финляндии сказал только 37 слов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1026
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 495
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 882
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1017
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2133
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 342
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
воскресенье, 10 октября 2021 11:09

Пукки сильно разочаровался после матча с Украиной

  Комментировать
Пукки сильно разочаровался после матча с Украиной
Пукки забил после долгого перерыва. Фото: Reuters

Нападающий "Норвич Сити" и сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Украины (1:2).

"Это встреча должна была сложиться лучшим образом для нас, но этого не случилось. Я крайне разочарован. Конечно, забить гол — это приятно. Сразу перестаёшь считать, сколько встреч уже не забиваешь. Голы всегда добавляют положительные эмоции, но после поражения это не сильно утешает", — приводит слова Пукки Ilta-Sanomat.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер Финляндии прокомментировал поражение от Украины

Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Украина набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D. Финляндия (5) — на четвёртом месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пукки сильно разочаровался после матча с Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 11844
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова 1 Просмотров: 10215
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
7
 2 Просмотров: 3375
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 2925
&quot;За*бало&quot; - общественность готовит автопробег к Зеленскому
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому 6 Просмотров: 2745
Спорт
Фьюри назвал Уайлдера неудачником и идиотом
Фьюри назвал Уайлдера неудачником и идиотом Просмотров: 891
Тренер Финляндии прокомментировал поражение от Украины
Тренер Финляндии прокомментировал поражение от Украины Просмотров: 990
Фьюри нокаутировал Уайлдера, побывав в двух нокдаунах
Фьюри нокаутировал Уайлдера, побывав в двух нокдаунах
 Просмотров: 999
Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти
Игроку понадобилось 25 секунд на реабилитацию после неудачного пенальти
 Просмотров: 801
Пропустили нелогичный гол – Петраков
Пропустили нелогичный гол – Петраков Просмотров: 612
Больше всего комментируют
7
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
6
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
3
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребиский
2
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова
Голосов: 157
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть