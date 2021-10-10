Пукки сильно разочаровался после матча с Украиной

Пукки забил после долгого перерыва. Фото: Reuters

Нападающий "Норвич Сити" и сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Украины (1:2).

"Это встреча должна была сложиться лучшим образом для нас, но этого не случилось. Я крайне разочарован. Конечно, забить гол — это приятно. Сразу перестаёшь считать, сколько встреч уже не забиваешь. Голы всегда добавляют положительные эмоции, но после поражения это не сильно утешает", — приводит слова Пукки Ilta-Sanomat.

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Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Украина набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D. Финляндия (5) — на четвёртом месте.