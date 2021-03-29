Пукки прокомментировал эпизод с Миколенко

Миколенко тяжело переживал то, что случилось на поле. Фото: УАФ

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал результат матча со сборной Украины - 1:1.

"Остались довольны тем, как сыграли сегодня. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", - приводит слова Пукки пресс-служба УЕФА.

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Во 2-м матче отбора на чемпионат мира - 2022 сборная Украины принимала национальную команду Финляндии. Встреча проходила на стадионе "НСК Олимпийский" и завершилась со счётом 1:1.