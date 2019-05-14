ПСЖ приготовил фантастическую сумму за трьох звезд "Реала"

Тони Кроос. Фото:Reuters

Французский ПСЖ заинтересован в подписании сразу 3 игроков "Реала" и готов предложить больше 200 млн евро.

ПСЖ проявляет интерес к полузащитникам Тони Крооса и Иско, а также вингера Гарета Бэйла, сообщает Le Parisien.

Как сообщает издание, французский клуб намерен приобрести футболистов в летнее трансферное окно и готов заплатить за них 210 млн евро. "Реал", в свою очередь, готов рассмотреть предложения по трансферу этих игроков.

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В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел 42 матча за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. 27-летний Иско принял участие в 36 поединках, забил 6 мячей и отдал один голевой пас. На счету 29-летнего Крооса 1 гол и 6 голевых передач в 43 матчах.