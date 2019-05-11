ПСЖ не будет продлевать контракт из Буффоном

Буффон останется без клуба

Текущий сезон станет последним для легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона в составе "ПСЖ".

Во французском клубе не хотят продлевать соглашение с 41-летним футболистом. Уже летом Буффон покинет "ПСЖ" после окончания действия текущего соглашения, информирует "Главком".

Буффон перешел в "ПСЖ" прошлым летом на правах свободного агента. Сыграл за парижан в 23-х поединках.

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В сезоне 2018-19 помог выиграть Суперкубок и чемпионат Франции. До этого он 17 сезонов отыграл в составе "Ювентуса".