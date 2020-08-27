ПСЖ хоче перехопіті Мессі у "Ман Сіті"

Лионель Месси серьезно настроен покинуть "Барселону". Фото: Manu Fernandez / Pool via REUTERS

Французский "ПСЖ" хочет подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Парижане предложили аргентинцу контракт с зарплатой больше, чем он получает в "Барселоне", сообщает TyC Sports.

Также "ПСЖ" предложил заплатить за трансфер больше, чем "Манчестер Сити". "Горожане" не смогут повторить предложение конкурентов из-за финансового фейр-плей.

Несмотря на щедрое предложение от парижан, Месси больше склоняется к переходу в "МС".

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Лионель Месси выступает за первую команду "Барселоны" с 2003 года. После завершения прошлого сезона аргентинец заявил, что хочет покинуть команду.