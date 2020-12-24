ПСЖ готов приобрести вратаря "Атлетико" за €120 млн

Ян Облак выступает за "Атлетико" с 2014-го года. Фото: insidespanishfootball.com

Французский ПСЖ хочет сделать вратаря "Атлетико" и сборной Словении 27- летнего Яна Облака самым дорогим голкипером мира.

Парижский клуб готов заплатить за футболиста прописанную в контракте сумму отступных - €120 млн, сообщает Daily Mail.

Ранее рекордным трансфером среди вратарей был переход Кепы Аррисабалагы с "Атлетика" Бильбао в "Челси. Сумма трансфера составила € 71 млн.

Контракт Облака с "Атлетико" рассчитан до лета 2023-го. Transfermarkt оценивает его €90 млн.

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В этом сезоне Облак провел за "Атлетико" 19 матчей во всех турнирах, где пропустил 13 мячей, 11 раз оставив ворота неприкосновенными.