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понедельник, 20 мая 2019 10:01

ПСЖ готов подписать звезду "Челси" и сборной Франции

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ПСЖ готов подписать звезду &quot;Челси&quot; и сборной Франции
Н'Голо Канте. Фото: официального сайта "Челси".

ПСЖ хочет подписать полузащитника "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте. Об этом сообщает The Sun.

Парижане готовы предложить 28-летнему французу долгосрочный контракт и большую зарплату. Но основным препятствием может стать запрет на трансферы, которую ФИФА дала лондонской команде.

Оценочная стоимость Канте составляет 100 млн евро. Его контракт с "Челси" рассчитан до 30 июня 2023-го. Если ПСЖ не сможет подписать француза, то сосредоточит внимание на хавбеку "Уотфорда" Абдулайе Дукуру. Ранее уже сообщалось об интересе парижан к игроку "шершней".

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В текущем сезоне Канты провел 52 матча во всех турнирах за "Челси", забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

https://www.ua-football.com
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