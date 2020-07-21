ПСЖ готов платить своему лидеру €40 млн за сезон

Килиан Мбаппе может получить самую большую зарплату среди всех футболистов. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ хочет сохранить своего лидера Килиана Мбаппе благодаря новому контракту.

Владельцы парижского клуба готовы платить вингеру €40 млн за сезон, сообщает lequipe.fr.

Таким образом ПСЖ может увеличить зарплату Мбаппе вдвое. Сейчас футболист получает €20 млн в год.

Боссы французского клуба хотят сохранить своего лидера от посягательств других клубов. В услугах футболиста заинтересован "Реал", который собирается забрать Мбаппе в 2022 году бесплатно, когда у него закончится действующий контракт с ПСЖ.

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Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за ПСЖ, в которых забил 18 мячей.